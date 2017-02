Inspiratieloos Foresters onderuit bij Stormvogels

TWEEDE KLASSE A - Foresters leek met twee gelijke spelen in het nieuwe jaar de goede weg te zijn ingeslagen. Maar tegen Stormvogels ging het weer faliekant mis. Van de collega-laagvlieger werd met 3-0 verloren.

,,Dit zijn eigenlijk de wedstrijden die je kunt gebruiken om weg te komen van de onderste plaatsen”, zei Foresters-trainer David Zonneveld na afloop. ,,En ik had ook het idee dat het de afgelopen weken steeds beter ging. Maar we hadden een totale offday. Het was inspiratieloos. Samen...