Evanildo Silva dos Santos: Kicksen uit, golfschoenen aan

Foto Martin de Haan Evanildo Silva dos Santos: ,,Het toernooi waar ik aan meedoe is het derde niveau in de golfwereld. Het voert me langs veel Europese landen. Ik heb er zin in.”

HEERHUGOWAARD - ’Meervogels uit’ is voorlopig zijn laatste wedstrijd in het groenzwarte shirt van SVW’27. Evanildo Silva dos Santos verruilt na zondag zijn kicksen voor golfschoenen. De geboren Braziliaan richt zich vanaf komende week volledig op het spelen van golf.

Door Wilfred van den Hoven - 18-2-2017, 10:14 (Update 18-2-2017, 10:17)

Als professional is Evanildo Silva dos Santos actief in de Pro Golf Tour. Een combinatie met voetballen bij SVW’27 in zijn woonplaats Heerhugowaard is dan niet langer mogelijk. En dat doet toch een beetje zeer. „Ik ben Braziliaan, dus het voetballen zit...