Goede voetbal helpt Vrone niet verder

HEILOO/ZWAAG - In de topklasse blijft Vrone goed voetballen, maar weinig punten halen. Het jonge team van coach Ton Meijer stond uit bij Zwaag anderhalve minuut voor tijd nog met 3-4 voor, maar de 'vliegende keep' bij de geroutineerde thuisploeg maakte het verschil en hield de punten alsnog thuis 5-4.

,,Tja. Vorige week had je moeten winnen en speel je gelijk. Nu had je minimaal gelijk moeten spelen en verlies je”, zei Meijer. ,,De kans dat we erin blijven was natuurlijk al...