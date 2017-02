Reiger Boys mag dit keer blij zijn met gelijkspel bij Avanti

ALKMAAR - De vrouwen van Reiger Boys/Treffer hielden aan het bezoek aan Stiens een punt over. Het werd tegen Avanti 1-1. Team Alkmaar/Sportstars speelde een redelijke eerste helft tegen titelkandidaat Nieuw Roden, maar kon het na rust niet meer bijbenen, 1-9.

Thuis wist Reiger Boys tegen de Friese laagvlieger nog in de slotseconden een zege uit het vuur te slepen. Deze keer mocht het team, dat via Aaike Verschoor de score opende, eigenlijk wel blij zijn met het gelijkspel. ,,Want Jacky Reus...