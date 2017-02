White Stones moet een flinke pas op de plaats maken

DEN HELDER - Binnen een goede week heeft White Stones een flinke pas op de plaats moeten maken wat de kampioensaspiraties betreft. Kon de 1-2 nederlaag tegen Volendam nog getypeerd worden als ongelukkig, op het 6-2 verlies tegen Zeemacht viel niets af te dingen.

Door Robin Kaandorp - 18-2-2017, 0:46 (Update 18-2-2017, 0:46)

Teveel bepalende spelers hadden in een goed gevulde en erg warme sporthal De Brug hun avond niet en zowel in de eerste als de tweede helft was de start desastreus.

Binnen vier minuten was het al 2-1. De thuisploeg...