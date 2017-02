Handbalclinic bij Meervogels

AKERSLOOT - Handbalvereniging Meervogels’60 houdt in de voorjaarsvakantie voor de derde keer een tweedaagse handbalclinic in sporthal De Lelie.

Door Robin Kaandorp - 16-2-2017, 16:27 (Update 16-2-2017, 16:27)

Deze clinic, die op 20 en 21 februari gehouden wordt, is een trainingsprogramma dat in elkaar is gezet door de Akersloter trainers Arie Krom en Jacco Kerssens. Zij worden daarbij geholpen door diverse ervaren gediplomeerde trainers.

De clinic is bedoeld om de handballende jeugd (geboortejaren 2003, 2004 en 2005) in de regio nog beter te laten worden, waardoor zij automatisch meer plezier in het spel krijgen. In totaal hebben zich al zo'n 65 talenten aangemeld en is er inmiddels een wachtlijst. De clinic duurt beide dagen van 9 tot 16 uur. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom een kijkje te komen nemen.