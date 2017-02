FC Marlène kan plek in play-offs al bijna veilig stellen

HEERHUGOWAARD - Twee weken na de halve finale in het toernooi om de KNVB-beker staan de zaalvoetballers van FC Marlène en FC Eindhoven vrijdagvond opnieuw tegenover elkaar in sporthal Waardergolf. Inzet is dit keer de derde plaats op de ranglijst van de eredivisie.

Door Ton Rooseboom - 16-2-2017, 22:55 (Update 16-2-2017, 22:55)

,,Voor de beker speelden we erg goed tegen Eindhoven, maar vrijdag wordt het een heel andere wedstrijd’’, blikt FC Marlène-coach Anouk Roest vooruit naar het vijftiende competitietreffen van de Heerhugowaardse ploeg in het lopende seizoen. ,,Ik denk dat de...