AFC’34 opnieuw tegen Elinkwijk

ALKMAAR - Het vorige maand gespeelde duel AFC’34 - Elinkwijk voor de competitie in de eerste klasse A is door de KNVB geschrapt, omdat gebleken is dat de Utrechtse ploeg een ongerechtigde speler heeft ingezet. De ontmoeting is opnieuw vastgesteld voor zondag 26 februari. Elinkwijk heeft drie punten in mindering gekregen.

Door Ton Rooseboom - 15-2-2017, 15:57 (Update 15-2-2017, 15:57)

De ontmoeting op 29 januari eindigde in 1-1, maar al snel werd duidelijk dat de Utrechters in de fout waren gegaan. Op het wedstrijdformulier stond de naam Jordy Best. De middenvelder...