Prestigieuze zege voor Duinmeijer op Filipijnen

Aangeleverde foto Nienke Duinmeijer.

SAN FERNANDO - Tijdens haar trip door Azië heeft Nienke Duinmeijer een prestigieuze overwinning geboekt op de Filipijnen. De 27-jarige brandingsurfster uit Groet was voor de kust van San Fernando, La Union, op de Zuid-Chinese zee de beste vrouw op de longboard bij een internationale invitatiewedstrijd.

Door Ton Rooseboom - 15-2-2017, 15:55 (Update 15-2-2017, 15:55)

,,Een geweldige ervaring’’, reageert Duinmeijer vanuit Zuid-Oost Azië. ,,Het was weliswaar geen officiële wedstrijd waarin punten voor de EK of WK-kwalificatie zijn te verdienen, maar wel een heel groot evenement in Azië waarvoor surfers uit verschillende...