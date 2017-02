Jong Holland gaat verder met trainersduo Nguyen/Melker

ALKMAAR - De verbintenis tussen zaterdag tweedeklasser en het trainersduo Phuong Nguyen en Rik Melker is weer met een jaar verlengd. De twee gaan dan aan hun derde seizoen in de Alkmaarderhout beginnen.

,,We zijn als club erg tevreden over hoe het gaat", vertelt technisch coördinator Willem Bokma. ,,De samenwerking verloopt van beide kanten erg prettig.’’

Jong Holland draait bovendien prima mee, een jaar na de promotie. ,,We staan onderaan het linkerrijtje en dat is een plek waar we erg blij mee...