Volharding Bokaal kent dit jaar een echt winterse editie

Foto Martin de Haan Bram van der Molen (STG Geestmerambacht) - rechts - moest het op de 500 meter bij de pupillen onder toeziend oog van de vele toeschouwers afleggen tegen Jari Roozing (STG Zwanenwater).

ALKMAAR - Jong geleerd, is oud gedaan zo bleek zondagavond opnieuw tijdens de 39e editie van de Volharding Bokaal, het jaarlijkse onderonsje tussen de schaatsclubs die trainen op ijsbaan De Meent.

Het evenement, dat in 1979 voor het eerst werd gehouden, werd gewonnen door de titelverdediger Alkmaarsche IJsclub. Het was alweer de 35e keer dat de Alkmaarders de beste waren in de wedstrijd, waarin alle verenigingen per afstand een deelnemer mogen afvaardigen. Nieuwe toernooirecords zaten er bij deze editie niet in. ,,Daarvoor...