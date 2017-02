Bikkelen in de binnenbak bij Dragon Trek

Foto Martin de Haan The Members of the Board pakten - in blouses en met stropdassen om - de winst in de mixklasse.

DRAKENBOOTVAREN - Bij het opruimen blijkt nog maar eens met hoeveel kracht er zaterdagmiddag gestreden is tijdens Dragontrek 2017. ,,Er zijn twee peddels gebroken”, zegt Ursula Zonneveld namens Odysseus Dragons Alkmaar, organisator van het evenement in zwembad Hoornse Vaart. ,,Daar moet je goed je best voor doen hoor.”

Door Judit de Redelijkheid - 12-2-2017, 23:23

Als de boten en de peddels zijn opgeruimd, voegt ook de organisatie zich bij de traditionele ’nazit’ in het clubgebouw van DAW. Het is een weerzien met bekenden. Hoewel er zaterdagmiddag ook een debutant...