Durf judoka Yannick van der Kolk beloond

Aangeleverde foto Yannick van der Kolk maakt het gebaar van de overwinnaar als hij zeker is van zijn eerste nationale titel bijcdee judoka’s onder 21 jaar.

JUDO - Yannick van der Kolk heeft zijn eerste nationale judotitel bij de beloften te pakken. Na vier bronzen medailles en twee verloren finales was het zaterdag bij het NK onder 21 jaar in Nijmegen zover. De judoka uit Alkmaar mocht na de finale in de klasse tot 61 kg op de hoogste tree van het podium stappen.

Sinds september traint en woont de achttienjarige Yannick van der Kolk doordeweeks op het nationaal trainingscentrum in Papendal. In het weekend traint hij nog...