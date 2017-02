Schermer Marijn de Jong geniet van thuisvoordeel

Foto Martin de Haan Marijn de Jong weert aanval af en kan weer zelf scoren in zijn partij tegen Van Winden.

SCHERMEN - Aan het begin van de middag noemt hij zichzelf nog geen echte kanshebber, maar enkele uren later verbaast hij zichzelf. Marijn de Jong verslaat op de slotdag van het NK veteranen schermen binnen zijn leeftijdscategorie (40+) Leidenaar Edwin Treffers, die wel overall Nederlands kampioen wordt, op het onderdeel degen. In die categorie eindigt De Jong daarmee op de eerste plaats. ,,Hij is al zo’n zes keer Nederlands kampioen geweest en vandaag heb ik hem verslagen’’, zegt hij trots.

Door Dewi Hoijtink - 12-2-2017, 23:20 (Update 12-2-2017, 23:20)

De schermer...