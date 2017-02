White Stones niet scherp genoeg in topper tegen Volendam

Foto Martin de Haan Ook Jesper de Vré krijgt de bal er niet in tegen ZVV Volendam.

EGMOND AAN ZEE - Er is natuurlijk nog geen man overboord. In een competitie waarin Volendam van de onderste verliest en Zeemacht deze avond onderuit gaat bij ’t Knooppunt 2, kan nog van alles gebeuren. Maar het leek alsof het een finale betrof in De Watertoren. Uitgelaten vreugde bij de bezoekers, gebogen hoofden en teleurgestelde gezichten bij de thuisploeg. Het duel dat White Stones een flinke stap richting titel zou moeten opleveren, eindigde in een kleine deceptie. Volendam won met 1-2 en slaat nu een gat van vijf punten.

Door Robin Kaandorp - 11-2-2017, 0:23 (Update 11-2-2017, 0:23)