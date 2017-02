Weer winst voor gretig HZV Vennewater

ALKMAAR - HZV het Vennewater is prima op stoom in de Topklasse. In Utrecht werd de derde overwinning op rij geboekt. Tegen JCK/Aiso werd het 4-8. Vrone deelde de punten met Scagha’66 (3-3), terwijl Vios’79 op bezoek bij Anatolia een 4-5 zege noteerde.

,,Onze overwinning is geen moment in gevaar gekomen”, reageerde HZV-coach Ronny Backer na de achtste driepunter van dit seizoen. ,,Aan het einde kregen we een paar doelpuntjes tegen doordat we het een beetje te mooi wilden doen. Maar de...