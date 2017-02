Laurens ten Dam fietst omdat hij dat leuk vindt

Foto Martin de Haan Laurens ten Dam op de Alkmaarse wielerbaan.

ALKMAAR - Wielrenner Laurens ten Dam is een liefhebber pur sang. Vrijdag trainde hij op de Alkmaarse wielerbaan, zaterdag rijdt hij op de moutainbike de strandrace Castricum-Camperduin-Castricum en zondag doet de prof van Team Sunweb mee aan een wedstrijdje van DTS in Wijdewormer. En dat allemaal om in topconditie te zijn in de Giro en de Tour. ,,Ik zal ook nooit stoppen met fietsen. Als ik geen prof meer ben, zijn er nog voldoende tochten die ik wil rijden.’’

Door Kees van Dalsem - 10-2-2017, 17:44 (Update 10-2-2017, 17:44)

