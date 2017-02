Profrenners op strand tussen Castricum en Camperduin

CASTRICUM - Hoewel het Europese wielerseizoen al is begonnen, zijn er nog steeds profrenners die het Noord-Hollandse strand verkiezen boven de Zuid-Europese zon.

Door Kees van Dalsem - 9-2-2017, 16:18 (Update 9-2-2017, 16:18)

Ramon Sinkeldam en Laurens ten Dam staan zaterdag aan de start van Castricum-Camperduin-Castricum, de tiende en laatste wedstrijd om de KNWU strandracecompetitie.

Bij de vrouwen is de eindwinnaar al bekend. Pauliena Rooijakkers is zaterdag niet meer in te halen. De Brabantse staat wel aan de start en krijgt concurrentie van de wegrensters Nina Kessler uit Velserbroek en Esther van Veen...