Tom van den Brink van talent bij Meervogels tot belangrijke kracht voor AFC in tweede divisie

Foto Orange Pictures/Marcel van den Bos AFC-aanvaller Tom van den Brink is twee verdedigers van Jong FC Twente te snel af tijdens de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop.

AMSTERDAM - Als aanstormend talent bij zijn dorpsclub Meervogels zat hij elf jaar geleden in de kelder van het amateurvoetbal. ,,Er lopen, denk ik, niet veel voetballers in de tweede divisie rond die ooit in de zesde klasse hebben gespeeld’’, zegt Tom van den Brink. ,,En er zijn nog weinig flankaanvallers van mijn leeftijd op dit niveau actief. Ook wat dat betreft ben ik wel bijzonder.’’

Door Ton Rooseboom - 10-2-2017, 7:00 (Update 10-2-2017, 7:00)

Hij klinkt zeker niet arrogant. Eerder oprecht verbaasd over de ontwikkeling die hij als voetballer uit...