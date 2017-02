Dragon Trek uitgegroeid van grap tot jaarlijks evenement

ALKMAAR - De drakenbootracers komen morgenmiddag in zwembad Hoornse Vaart samen voor hun jaarlijkse indoorwedstrijd Dragon Trek. Het toernooi wordt voor de zesde keer gehouden. Er komen 25 teams van vier personen in twee klassen in actie.

Door Ton Rooseboom - 9-2-2017, 16:13 (Update 9-2-2017, 16:13)

,,Toen we zes jaar geleden begonnen was het een beetje een grap’’, vertelt Ursula Zonneveld namens de organisatoren van United Dragons. ,,Inmiddels is Dragon Trek uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement. De deelnemers vinden het leuk om in de winter even de kracht te kunnen...