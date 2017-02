Karen Stevenson begint in Parijs aan nieuwe Olympische cyclus

HEILOO - Karen Stevenson doet dit weekeinde mee aan de Grand Slam in Parijs, het eerste internationale toernooi van 2017. De 23-jarige judoka uit Heiloo komt zondag in actie in de klasse -78 kg.

Het prestigieuze toernooi in de Franse hoofdstad wordt gezien als de start van een nieuwe Olympische cyclus. Stevenson is een van de acht Nederlandse deelnemers onder de meer dan 400 judoka’s uit zestig landen die meedoen. De Internationale Judo Federatie heeft een aantal regelwijzigingen voorgesteld. De wedstrijden worden korter, krijgen minder straffen en meer nadruk op de ultieme score: ippon. Tot en met de WK judo in Boedapest wordt hiermee getest.