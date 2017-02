Daan Groot kan met White Stones reuzenstap richting eredivisie zetten

Foto Martin de Haan Daan Groot wordt fel op de huid gezeten tijdens de thuiswedstrijd van White Stones tegen Zeemacht.

EGMOND AAN ZEE - Het zijn cruciale weken voor de zaalvoetballers van White Stones. De toppers in de eerste divisie A volgen elkaar in rap tempo op. Vrijdag wacht de thuiswedstrijd tegen ZVV Volendam en zeven dagen later is in Den Helder de kraker tegen Zeemacht. Met twee overwinningen kan de Egmondse ploeg een reuzenstap zetten richting de eredivisie.

Door Ton Rooseboom t.rooseboom@hollandmediacombinatie.nl - 8-2-2017, 23:53 (Update 8-2-2017, 23:53)

,,We zijn er klaar voor. Hebben alles in eigen hand’’, beseft Daan Groot. De 21-jarige speler is de enige Derper in de hoofdmacht...