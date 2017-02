Teylingen is een leuk avontuur voor trainer Marc van Wonderen

Foto Walter Oliemans Marc van Wonderen. Hier nog bij Alkmaarsche Boys. Inmiddels is hij begonnen bij Teylingen.

ALKMAAR - Het was een opmerkelijke stap zo vlak voor de winterstop. Voetbaltrainer Marc van Wonderen verruilde een zondagtweedeklasser om de hoek, Alkmaarsche Boys, voor eentje op drie kwartier rijden, Teylingen in Sassenheim. ,,Maar ik heb hier zeker geen spijt van. Het is echt een enorm mooie stap.”

Door Robin Kaandorp - 6-2-2017, 23:02 (Update 6-2-2017, 23:02)

Een nieuwe club, nieuwe selectie en een nieuwe competitie. ,,Voordat ik echt een goed beeld heb van bijvoorbeeld alle tegenstanders zijn we wel aan het einde van de competitie denk ik. Maar dat vind...