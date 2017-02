Realisme viert hoogtij bij LSVV

Foto Martin de Haan Tim Emmerik van LSVV stuit op FC Uitgeest- verdediger Emiel Sinnige.

TWEEDE KLASSE A - LSVV is er niet in geslaagd om het gat met koploper Uitgeest te verkleinen tot zeven punten. Sterker nog, Uitgeest bleek op sportpark Voorwaarts met 1-3 te sterk waardoor een mogelijke titel voor de ploeg van Sem Wokke heel ver weg is.

Door Jaap Heemskerk - 5-2-2017, 23:48 (Update 5-2-2017, 23:48)

Verliezen van de koploper behoort altijd tot de mogelijkheden, zo realistisch zijn ze wel bij LSVV. Maar de Langedijkers hadden Uitgeest echt pijn kunnen doen. Zeker toen LSVV na een kwartier een strafschop kreeg toegekend. De...