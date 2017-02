Alkmaarsche Boys laat punten liggen

TWEEDE KLASSE A - Alkmaarsche Boys heeft kansen te over gehad om de uitwedstrijd tegen KFC al in een vroeg stadium te beslissen. Tot diepe teleurstelling van trainer Mats Blokdijk werd er niet een mogelijkheid in een doelpunt omgezet en bleef het dus zondagmiddag in Koog aan de Zaan 0-0.

,,De kansenverhouding was minstens 8-2 in ons voordeel’’, treurde Blokdijk na afloop over de minder geslaagde middag. ,,Het is duidelijk dat wij twee punten hebben laten liggen. Dat is niet zuur, wel...