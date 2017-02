Kolping Boys nog mild voor ZAP

Foto Walter Oliemans Kevin Cappai zet al in de tweede minuut Kolping Boys op een 1-0 voorsprong tegen ZAP.

TWEEDE KLASSE A - Kolping Boys heeft een simpele overwinning geboekt op ZAP. Het team uit Breezand dat op de laatste plaats bivakkeert, was met goede bedoelingen gekomen naar sportpark De Nollen, maar het kwaliteitsverschil was te groot om aanspraak te maken op één of meer punten. Vooral in de tweede helft werd het elftal van André Rijnders weggespeeld en mocht het zich gelukkig prijzen dat de Oudorpse subtopper de mooiste kansen vakkundig om zeep hielp. De 4-0 zege was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Door Teun Vermey - 5-2-2017, 23:44 (Update 5-2-2017, 23:44)