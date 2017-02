Reiger Boys-keepster Jacky Reus: ’Ideaal jaar om prijs te pakken’

Eigen foto Jacky Reus: ,,We willen die beker gewoon winnen.’’

HEERHUGOWAARD - De competitie is vooralsnog niet geworden wat er van gehoopt was, maar de zaalvoetbalsters van eredivisionist Reiger Boys/Treffer Uitzendbureau kunnen met twee overwinningen het seizoen evengoed doen slagen.

Door Robin Kaandorp - 2-2-2017, 22:22 (Update 2-2-2017, 22:22)

Vrijdagavond treedt het team aan tegen Drachtster Boys in de halve finale van de beker. De winnaar treft daarna Nieuw Roden of hoofdklasser Totelos in de eindstrijd in Amsterdam. ,,Met een paar sterke teams al uitgeschakeld is dit echt het ideale jaar om een prijs te pakken’’, benadrukt Jacky Reus.

De Obdamse is...