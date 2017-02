Jordy Cretier hoopt zich samen met zijn ’helden van toen’ te plaatsen voor bekerfinale

Foto Martin de Haan Jordy Cretier neemt het vanavond met FC Marlène in de halve finale van het bekertoernooi op tegen FC Eindhoven. ,,Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet.”

HEERHUGOWAARD - Ooit juichte hij vanaf de tribune spelers als Jeroen Kossen, Sander de Zwart en Karim Ajnane toe. Bij Peter Rozenbeek, die bij hem om de hoek woonde, belde hij aan voor een handtekening. Jaren later is Jordy Cretier zélf speler in de hoofdmacht van FC Marlène. Samen met zijn helden van toen hoopt hij vrijdagavond de finale van het bekertoernooi te bereiken.

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 2-2-2017, 22:17 (Update 2-2-2017, 22:17)

Per toeval stuitte zijn moeder deze week op een mailtje dat ze in februari 2007 uitprintte. De toen...