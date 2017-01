Sietske Visser: Nationale titel als opsteker

Foto Nederlandse Handboogbond Concentratie bij Sietske Visser tijdens het NK handboogschieten: ,,De Spelen zijn een prachtig vergezicht.’’

OBDAM - Sietske Visser laveerde de afgelopen week tussen uitersten. Verdriet en vreugde wisselden elkaar af. Het plotselinge overlijden van haar oma contrasteerde met de Nederlandse titel handboogschieten.

31-1-2017

Als iets concentratie vergt, is het wel handboogschieten. Kortsluiting tussen lichaam en geest wreekt zich onherroepelijk. Zoals afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bleek, toen weifelingen bij Sjef van den Berg hem van de hemel in de hel deden belanden. De blokkade beroofde hem eerst van een finaleplaats en aansluitend...