LSVV wint met strijd en passie

TWEEDE KLASSE A - LSVV-trainer Sem Wokke was zondagmiddag een tevreden man. Hij zag zijn ploeg een 1-4 overwinning boeken bij Kennemers. ,,Met veel strijd en passie.”

In Beverwijk spraken ze van een ’zwaar geflatteerde’ nederlaag. Maar dat was volgens Wokke overdreven. ,,Na zeven minuten kwamen we op achterstand”, vertelde hij. ,,Ideaal voor onze tegenstander. Konden ze zich lekker laten inzakken en op de counter spelen.” Een kwartier voor tijd deelden de Langedijkers de thuisploeg volgens Wokke ’een tikkie’ uit. Aanvoerder Rob...