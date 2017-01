De Waagtoren vervolgt traditie ASK

ALKMAAR - Schaakclub De Waagtoren houdt begin maart net als in andere jaren weer het Tapijtgigant Open Alkmaars kampioenschap (ASK). Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 maart is horecagelegenheid ’t Gulden Vlies in het Alkmaarse centrum weer het middelpunt van de schaakstrijd waar jaarlijks zo’n honderd man aan meedoet. Dat is tevens het maximum aantal spelers dat de organisatie in de speelzaal kwijt kan.

Door Warner de Weerd - 28-1-2017, 0:42 (Update 28-1-2017, 0:42)

De populariteit ligt hem in ieder geval deels in het prijzengeld. Niet alleen is de eerste...