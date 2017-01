Kobina Plange: ’Scoren is voor iedere voetballer toch geweldig?’

Foto Walter Oliemans Kobina Plange na een van zijn treffers voor AFC’34 aan het begin van dit seizoen. ,,Het moment dat je voelt dat de bal het doel in gaat, is heerlijk.’’

AMSTERDAM - Hij schoot deze competitie als een komeet uit de startblokken. Door zijn zes treffers in de eerste twee wedstrijden rezen rond Kobina Plange de verwachtingen tot ongekende hoogte bij zijn nieuwe club AFC’34. ,,Ik besefte ook wel dat het zo niet door zou blijven gaan’’, klinkt het bijna verontschuldigend uit de mond van de 26-jarige spits. De doelpuntenmachine haperde en AFC’34 zakte op de ranglijst van de eerste klasse A terug naar de vijfde plek met twaalf punten achterstand op koploper Purmersteijn. ,,Maar het verschil met de tweede plaats is niet groot. Daar moeten we ons nu op richten, dan zit de nacompetitie er zeker nog wel in’’, stelt Plange.

Door Ton Rooseboom t.rooseboom@hollandmediacombinatie.nl - 28-1-2017, 0:41 (Update 28-1-2017, 0:41)