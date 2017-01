Tjeu van Wanrooij: na elke les vrolijk de mat af

Foto Cor Schipper Tjeu van Wanrooij met de leden van ’zijn’ Judo- en Jiu Jitsu Vereniging Ursem.

ALKMAAR - Hij is volgens zijn vrouw een ’doenig mannetje’. En dus traint Tjeu van Wanrooij (79) als fervent worstelaar nog altijd drie keer in de week bij krachtsportvereniging SSS. Van zijn andere liefde, de judosport, heeft hij de afgelopen jaren beetje bij beetje afscheid genomen. Vorige week verzorgde de Alkmaarder zijn allerlaatste les in Ursem. ,,Maar ik blijf er zeker komen hoor”, zegt Van Wanrooij over de vereniging die hij 47 jaar geleden oprichtte.

Zelf begon Van Wanrooij eind jaren veertig...