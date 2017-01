Twaalfde jaargang van Triffisdag

ALKMAAR - In de trampolinehal van Sportcomplex De Meent wordt zondag 29 januari voor de twaalfde keer de Triffisdag gehouden. Tussen 9.30 uur en 15.30 uur krijgen alle springers van de Alkmaarse vereniging de gelegenheid hun kunsten aan het publiek te tonen.

De recreatiespringers kunnen het Triffisdiploma op hun eigen niveau behalen. De wedstrijdspringers uit de CDE klasse gaan in een onderlinge wedstrijd de strijd aan. Ook een bijzonder onderdeel is de Special Synchroonwedstrijd, waarbij door loting een senior topsportspringer kan worden gekoppeld aan een prille wedstrijdspringer. Vanaf 14 uur strijden de topsportspringers in een knock-out wedstrijd om de felbegeerde Triffiscup. Op grote hoogte voeren zij hun salto’s en schroeven uit. Voor de AB-springers t/m 14 jaar is er de mini Triffiscup.