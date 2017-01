Alles komt weer samen in De Moriaan en De Zon

Foto Warner de Weerd Ton Fasel schrijft een zet op, terwijl schuin tegenover hem Thomas Broek er een opschrijft. Een dag later zoude beide spelers uit de regio Alkmaar elkaar treffen. Broek won.

WIJK AAN ZEE - Het contrast kan niet groter. Rechts zit Hans Böhm, internationaal schaakmeester, bekende televisiepersoonlijkheid. Tegenover hem zit Henk Plantfeber, door veel schakers ook veel ‘de marktkoopman’ genoemd omdat hij op toernooien lichtgevende brillen, aanstekers in de vorm van een hart en andere ‘prullaria’ verkoopt. Beide mannen praten gemoedelijk met elkaar, het blijken vrienden te zijn. Treffender kan de sfeer op het Tata Steel Chess Tournament in sporthal De Moriaan en het iets verderop gelegen café De Zon in Wijk aan Zee niet omschreven worden.

Door Warner de Weerd - 23-1-2017, 17:52 (Update 23-1-2017, 17:52)