Ed Zeekant voor de vierde keer winnaar dartstoernooi Oosthonk

HEILOO -

Ed Zeekant heeft voor de vierde keer het ’301 dubbel in-dubbel uit’-toernooi in het Oosthonk gewonnen. Er deden zaterdagavond in het Heilooër wijkcentrum 32 darters mee. Al in de poulefase wist Rob Radsma de hoogst mogelijke in van 170 te gooien en had Robin de Raadt slechts 9 darts nodig voor de snelste leg. Met 150 had Pascal van Soest de hoogste finish. Ondanks het speltype werden er toch nog zes 180’rs genoteerd.

Ed Zeekant ging uiteindelijk met de grootste prijs naar huis. Hij nadert door deze toernooizege Rob Radsma tot op een punt op de Oosthonk-ranking. Tweede werd Jeremy Ruiter en derde Rein Glas. Marisja Pos was de hoogst geklasseerde vrouw.