Lang gissen naar uitslag Winterduathlon

Foto Martin de Haan De start van de 18e DTC Winterduatlon als de deelnemers bij De Meent vertrekken voor hun tocht overn het vernieuwde hardloopparcours.

DUURSPORT - De spanning wordt nog even gerekt na afloop van de Winterduathlon in sportcomplex De Meent. Door een technische storing zijn er gisteren tijdens de achttiende editie van het evenement, waar hardlopen en schaatsen gecombineerd worden, twintig minuten lang verkeerde tijden geregistreerd. De dag wordt daarom afgesloten zonder prijsuitreiking en daar baalt Mona Sanders van het organiserende DTC Heerhugowaard van. ,,Balen is nog zachtjes uitgedrukt. We hebben alles voor de uitreiking geregeld; je wilt zo’n dag toch mooi afsluiten.’’

Door Dewi Hoijtink - 22-1-2017, 22:28 (Update 22-1-2017, 22:28)

