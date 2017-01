Kolping Boys krijgt zin in bekertoernooi

Walter Oliemans Roy Duijneveld haalt vol uit in de zestien en passeert voor de tweede keer Dynamo-doelman Ronald Schouten en brengt de stand op 3-0.

DISTRICTSBEKER, 4E RONDE - Als het aan de spelers van Kolping Boys ligt, dan wordt er dit seizoen geschiedenis geschreven in het bekertoernooi. Na de 4-1 zege op Dynamo heeft de Oudorpse tweedeklasser inmiddels de laatste zestien bereikt. ,,Het begint bij de ploeg al aardig te leven’’, zei trainer Marc de Wilde. ,,Ze krijgen er nu zin in. Dit is misschien hun enige kans om eens een keer ver in dit bekertoernooi te komen en een mooie tegenstander te loten.’’

Door Ton Rooseboom - 22-1-2017, 22:25 (Update 22-1-2017, 22:25)

Een week...