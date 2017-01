AFC’34 stelt teleur op eigen Wintertoernooi

Foto Martin de Haan De uitblinkende doelman Dennis Pluijmers plukt de bal weg voor het hoofd van AFC’34-aanvaller Stefan Smal.

OEFENVOETBAL - Het eerste Wintertoernooi van AFC’34 is sportief gezien teleurstellend verlopen voor de organiserende vereniging.

Door Teun Vermey - 22-1-2017, 22:22 (Update 22-1-2017, 22:22)

Het eerste zaterdagelftal van AFC ging in de strijd om de derde en vierde plaats kansloos onderuit tegen Zeevogels met de veelzeggende cijfers 10-1. En de zondag één imponeerde pas in het tweede gedeelte van de finale tegen Alkmaarsche Boys. Bij aanvang van de tweede helft keek het elftal van Jethro Abram echter al tegen een 0-3 achterstand aan. In die score zou geen verandering meer...