HZV vindt antwoord op Vios

HEILOO - HZV het Vennewater hield tegen nieuwkomer Vios’79 de punten in eigen huis. De Heilooërs hadden het voor rust erg moeilijk met de bezoekers, maar vonden in de tweede helft een antwoord op de Warmenhuizer tactiek.

,,Want voor rust hadden we helemaal geen oplossing voor hun goed opgestelde verdedigingslinie”, had HZV-coach Ronny Backer gezien. De bezoekers waren in de eerste plaats gekomen om niet te verliezen en probeerde met lange ballen gevaar te stichten. ,,En daarmee waren zij gevaarlijker dan wij...