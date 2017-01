White Stones is tot ieders verrassing nieuwe koploper

AMSTERDAM - Drie punten halen bij Knooppunt 2 was het doel en dat lukte met verve. Maar wat White Stones een week geleden net voorkwam, overkwam ZVV Volendam. Het verloor bij hekkensluiter De Ruif en ziet zo de Egmondse zaalvoetbalploeg, die met 2-7 won, de eerste plaats overnemen.

Winnen in Amsterdam was overigens zeker geen uitgemaakte zaak, had coach Rogier Bunink vooraf al geconstateerd. ,,Want zij traden aan met vier internationals van België en Nederland.”

White Stones speelde echter een alleszins eredivisiewaardige eerste...