Jolinda Lute van ene sportieve uitdaging naar andere

Foto Nico Lute Jolinda Lute tijdens de Egmond Halve Marathon. Ze werd uiteindelijk vijfde in het combi-klassement.

EGMOND-BINNEN - Ze is naar eigen zeggen ’op een fiets geboren, met schaatsen aan’. Maar de laatste jaren pakt Jolinda Lute ook met grote regelmaat haar hardloopschoenen uit de kast. De Egmondse is verknocht aan sporten en zoekt steeds weer naar nieuwe uitdagingen. Morgen staat ze aan de start van de winterduatlon op en rond ijsbaan De Meent. ,,Ik wil er vooral heel veel lol in hebben”, aldus de 28-jarige inwoonster van Egmond-Binnen.

Door Judit de Redelijkheid - 20-1-2017, 23:10 (Update 20-1-2017, 23:10)

,,Ik heb altijd geschaatst en aan wielrennen gedaan”, vertelt...