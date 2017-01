Verwachte derby als finale van eerste Wintertoernooi AFC’34

ALKMAAR - Het eerste Wintertoernooi van AFC’34 krijgt zondag de verwachte derby als finale. Al kostte het Alkmaarsche Boys vrijdagavond wel de nodige moeite om de eindstrijd van de vriendschappelijke vierkamp te bereiken.

Door Ton Rooseboom - 20-1-2017, 22:59 (Update 20-1-2017, 22:59)

Waar de thuisploeg in een doelpuntrijke duel op het hoofdveld afrekende met mede-eersteklasser Foresters (4-3), moesten er op het andere kunstgrasveld aan de Robonsbosweg strafschoppen aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. In de reguliere speeltijd was tweedeklasser Alkmaarsche Boys niet verder gekomen dan een 3-3...