Handballers Berdos 'mogen niet winnen'

Foto Martin de Haan Joep Kenter legt namens Berdos aan voor de 3-3 in de bekerwedstrijd tegen eredivisionist Aristos.

BERGEN - ,,Het is een schande", klonk het na afloop van de tribune in de Europahal. Boegeroep was er aan het adres van de arbitrage. Het doorgaans zo kalme publiek in Bergen had er flink de pest in. Een om onduidelijke redenen gegeven strafworp zorgde een halve minuut voor tijd voor een flinke anticlimax van een zeer vermakelijk bekerduel. Eentje waarin hoofdklasser Berdos uiteindelijk met 32-33 verloor van eredivisionist Aristos.

Door Robin Kaandorp - 19-1-2017, 22:44 (Update 19-1-2017, 22:44)

,,We mochten blijkbaar niet winnen", was de conclusie van coach Hans Elout....