Niels Buijs: goede match met de Bollenstreek

Foto Martin de Haan Niels Buijs poseert bij de Waagtoren: ,,Eerst dacht ik dat mijn overstap naar FC Lisse een stap achteruit betekende. Nu weet ik wel beter.’’

ALKMAAR - Waar Lisse bij velen vooral bekend staat als het bloemendorp met de Keukenhof als beroemde attractie, heeft het op sportief gebied ook zijn aantrekkingskracht. De plaatselijke FC is op dit moment trotse koploper in de zaterdag derde divisie. Onderdeel van deze succesvolle voetbalvereniging is rechtsback Niels Buijs.

Door Niels Haring - 19-1-2017, 22:41 (Update 19-1-2017, 22:41)

De 25-jarige Alkmaarder is al vijf jaar verbonden aan de club uit de Bollenstreek en heeft intussen zijn contract voor volgend seizoen verlengd. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin in Lisse. ,,Een...