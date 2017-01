Sven de Goede is van vele markten thuis

Foto Marcel Tabbers Sven de Goede aan de rand van het wedstrijdbad in de Hoornse Vaart. ,,Ik doe wel redelijk veel. Het liefst achter de schermen.’’

ALKMAAR - Op een gemiddelde zaterdagavond ligt Sven de Goede niet met een bak chips voor de televisie. De 30-jarige Alkmaarder is dan vrijwel altijd te vinden in een zwembad. Eén ding staat vast; iedere zaterdag eindigt het in het clubhuis van DAW bij de Hoornse Vaart.

Door Marcel Tabbers - 18-1-2017, 0:16 (Update 18-1-2017, 0:16)

De bezige bij is van vele markten thuis. Zo leidt hij waterpolowedstrijden, valt hij in achter de jurytafel of speelt hij met zijn eigen team. ,,Dat is DAW 3. We zijn een gezellig cluppie, maar...