Reinier Honig geeft zijn comeback gouden glans

Foto Martin de Haan Gangmaker Jos Pronk en Reinier Honig ballen hun vuist als de stayertitel binnen is.

ALKMAAR - Reinier Honig heeft zijn comeback achter de grote motoren een gouden glans mee gegeven. Met hulp van gangmaker Jos Pronk eiste de 33-jarige Zaandammer zijn vijfde titel als stayer op. Honig nam voor het eerst sinds 2008, het jaar waarin hij voor de vierde keer Nederlands kampioen werd, weer deel aan de strijd achter de ronkende motoren.

Door Ton Rooseboom - 17-1-2017, 23:52 (Update 17-1-2017, 23:52)

,,Reinier is in principe de sterkste renner in het veld hier. Dat legde wel extra druk op mij als gangmaker om hem ook...