Veel animo voor ijshockey bij Alcmaria Flames

Foto Martin de Haan Ron Berteling is elke zondagpresent in De Meent om de jeugd van Alcmaria Flames de eerste stappen te laten zetten in de ijshockeysport.

ALKMAAR - Het is zondag rond het middaguur. De ijshal van sportcentrum De Meent is volledig gevuld met schaatsers. Op zich niks bijzonders zou je denken, ware het niet dat het gaat om allemaal aspirant-leden van Alcmaria Flames. ,,Het gaat eigenlijk nog beter dan we van te voren zelfs maar gehoopt hadden.”

Door Robin Kaandorp - 16-1-2017, 17:15 (Update 16-1-2017, 17:17)

Het is duidelijk welke sport er beoefend wordt. Een GFT-bak doet diens als opslagplek voor sticks, de bank naast de schaatsbaan ligt de bezaaid met handschoenen. Ruim zeventig potentiële ijshockeyers...