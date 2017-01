Foresters grote winnaar jubileumeditie Boardingtoernooi in Akersloot

Foto Martin de Haan Joris Peijs, de uitblinker in het winnende team van Foresters, houdt de bal tijdens de finale tegen Ajax goed in het oog.

ZAALVOETBAL - Het Old Alkmaar Boardingtoernooi in Akersloot is een garantie voor spektakel. En dat al tien jaar lang.

Door Valentijn Jansen - 15-1-2017, 22:34 (Update 15-1-2017, 22:34)

Afgelopen weekeinde was het tijd voor de jubileumeditie. Een grote verzameling lichtvoetige voetballers paradeerde tussen de boarding van sporthal De Lelie en vertoonde hun kunstjes. Spelers van bijvoorbeeld Meervogels, Uitgeest, AFC’34 en Foresters, maar ook de BVO’s waren aanwezig. Op zondag namen ook Ajax, AZ, FC Volendam en FC Utrecht deel aan het grootse toernooi.

Een weekend lang show, plezier en strijd. En dat...