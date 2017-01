Moniek van Linden: ’Nog wat meer durf krijgen’

Foto Martin de Haan Moniek van Linden (94) tijdens de KPN Marathon Cup in Alkmaar. ,,Ik wil bij mezelf vooruitgang zien.”

MARATHONSCHAATSEN - In de ’finale’ kan ze geen rol van betekenis spelen. Die gaat zoals verwacht tussen Irene Schouten en Francesca Lollobrigida. Maar Moniek van Linden is dik tevreden met haar dertiende plek in de KPN Marathon Cup. ,,Ik wil echt wat kunnen betekenen in een wedstrijd”, zegt de 26-jarige schaatsster uit Akersloot. ,,En dat lukt steeds beter.”

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 22:29 (Update 15-1-2017, 22:29)

Francesca Lollobrigida gaat zaterdagavond uiteindelijk als winnares over de streep. Het is haar tweede ’Alkmaarse’ overwinning in korte tijd. De Italiaanse, die vorige week...